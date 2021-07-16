Найдена записка пропавшего в Японии тяжелоатлета из Уганды

Пропавший без вести в Японии угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко, прибывший на Олимпийские игры, оставил записку. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает Kyodo.

Как стало известно, Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация. Спортсмен оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как «жизнь там трудна».

Он также попросил членов делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась на родине. «Я хочу работать в Японии», — говорится в найденной заметке Ссекитолеко.

Об исчезновении тяжелоатлета из Уганды стало известно ранее 16 июля. Сообщалось, что Ссекитолеко пропал перед запланированной сдачей теста на коронавирус. Чиновник, прибывший в отель, чтобы проконтролировать процедуру, не обнаружил спортсмена в его номере.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.