Тяжелоатлет из Уганды приехал на Олимпиаду и пропал без вести

Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко приехал на Олимпиаду в Токио и пропал без вести

Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко пропал без вести, прибыв на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Insidethegames.

20-летний спортсмен исчез накануне сдачи теста на коронавирус в городе Идзумисано. Чиновник, прибывший для контроля сдачи теста, не обнаружил Ссекитолеко в его номере. Партнеры по команде подтвердили его отсутствие, а полиция начала поиски пропавшего.

«Один из членов сборной Уганды, размещенной в Идзумисано, пропал и не выходит на связь. Мы делаем все возможное, чтобы его найти», — заявили власти города.

Ссекитолеко входит в число девяти угандийских спортсменов, прибывших на Олимпийские игры. По прибытии в Японию у двоих членов делегации был выявлен коронавирус, команда была помещена в карантин. Отмечается, что 14 июля Ссекитолеко узнал, что не попал в состав участников соревнований в весовой категории до 67 килограммов и оказался в числе запасных.

14 июля российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, квалифицировавшихся на Олимпийские игры, были отстранены от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга. Андрусенко рассказала, что речь идет о пробах 2015 года, по словам спортсменки, она никогда не принимала запрещенные препараты.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

