Отобравшаяся на Олимпиаду российская пловчиха объяснила найденный у нее допинг

Российская пловчиха Вероника Андрусенко, отобравшаяся на Олимпийские игры в Токио, объяснила найденный у нее допинг. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что была шокирована обвинениями, подчеркнув, что никогда не нарушала антидопинговые правила. Она добавила, что информация о допинге относится к 2015 году, когда она не принимала запрещенных препаратов. «Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — подытожила Андрусенко.

Андрусенко и Александр Кудашев были отстранены 14 июля на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что организация будет бороться за право атлетов участвовать в Играх.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.