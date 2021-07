Американский легкоатлет высмеял антисекс-кровати для олимпийцев

Американский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин высмеял антисекс-кровати, которые установили для олимпийцев-участников Игр в Токио. Он усомнился в их прочности, о чем написал в своем Twitter-аккаунте.

Бенджамин задумался, что произойдет с антисекс-кроватью, если на нее случайно пролить воду. «Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — пошутил спортсмен в своем Twitter.

So if I spill water on my bed in Tokyo, will it be compromised!? 😂😂