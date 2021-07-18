Американский легкоатлет высмеял антисекс-кровати для олимпийцев

Американский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин высмеял антисекс-кровати, которые установили для олимпийцев-участников Игр в Токио. Он усомнился в их прочности, о чем написал в своем Twitter-аккаунте.

Бенджамин задумался, что произойдет с антисекс-кроватью, если на нее случайно пролить воду. «Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — пошутил спортсмен в своем Twitter.

So if I spill water on my bed in Tokyo, will it be compromised!? 😂😂 — Rai Benjamin (@_Kingben_) July 17, 2021

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. В МОК считают, что подобная мебель позволит «избежать ненужных форм физического контакта».

Накануне, 17 июля, в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что тест на коронавирус у иностранного гражданина показал положительный результат. При этом гражданство, пол и возраст заразившегося не сообщаются. Олимпиада-2020 начнется 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.