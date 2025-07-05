Светлана Ходченкова попала в базу «Миротворца»

Актрису Светлану Ходченкову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российскую актрису Светлану Ходченкову внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Артистку обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью попасть в Крым, незаконной коммерческой деятельности на территории полуострова и участии в «попытках оккупации республики».

Ранее в базу «Миротворца» попали певица Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актриса Чулпан Хаматова.

Земфира оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией. Хаматову обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым.