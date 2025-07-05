Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:11, 5 июля 2025Бывший СССР

Бывшие заключенные украинского батальона без вести пропали в Харьковской области

ТАСС: Под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из батальона «Шквал» ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По его словам, в сети появились объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня бойцах ВСУ. «По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский город

    Раскрыты требования вымогателей к футболисту Смолову

    Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

    В Германии раскрыли план Трампа по Украине и Европе

    Бывшие заключенные украинского батальона без вести пропали в Харьковской области

    Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан

    Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

    В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

    ВСУ атаковали Чувашию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости