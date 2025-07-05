ТАСС: Под Волчанском пропали без вести экс-заключенные из батальона «Шквал» ВСУ

Большинство экс-заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), считаются пропавшими без вести в районе Волчанска на территории Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По его словам, в сети появились объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня бойцах ВСУ. «По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.