Российская синхронистка рассказала о пользе и вреде секса для спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в Instagram рассказала о пользе и вреде секса для спортсменов.

Российская синхронистка подчеркнула, что мужчинам-паэурлифтерам, тяжелоатлетам и представителям единоборств показано недельное воздержание перед соревнованиями для накопления тестостерона. Шишкина также отметила, что мужчинам из видов спорта, где требуется стратегическое мышление и скорость реакции, секс перед стартом поможет.

Говоря о женщинах, Шишкина подчеркнула, что секс без оргазма показан представительницам видов спорта, где нужна мышечная сила. Она также посоветовала воздержаться от секса девушкам, которым на соревнованиях требуется спортивная злость и агрессия. Кроме того, синхронистка уточнила, что ее рекомендации не могут быть универсальными, так как у всех спортсменов свои индивидуальные особенности.

Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.