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03:24, 5 июля 2025Россия

Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ снова зайти в Курскую область

Марочко: Российская армия отбивает все атаки ВСУ у Теткино
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российская армия отражает все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Теткино в Курской области. О попытках ВСУ снова зайти в российский регион рассказал военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что ситуация на фронте в Сумской области остается «стабильно напряженной». По его словам, украинская армия атакует, не жалея сил и средств.

«Украинские боевики пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино. Сейчас наши военнослужащие на данном участке отражают атаки противника и, естественно, выравнивают линию боевого соприкосновения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Курскую область в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино. Находящийся на передовой автор канала «Архангел Спецназа» рассказал, что Киев перенаправил основные силы в Сумскую область для противодействия российским штурмовикам.

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