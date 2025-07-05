Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ снова зайти в Курскую область

Марочко: Российская армия отбивает все атаки ВСУ у Теткино

Российская армия отражает все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Теткино в Курской области. О попытках ВСУ снова зайти в российский регион рассказал военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что ситуация на фронте в Сумской области остается «стабильно напряженной». По его словам, украинская армия атакует, не жалея сил и средств.

«Украинские боевики пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино. Сейчас наши военнослужащие на данном участке отражают атаки противника и, естественно, выравнивают линию боевого соприкосновения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Курскую область в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино. Находящийся на передовой автор канала «Архангел Спецназа» рассказал, что Киев перенаправил основные силы в Сумскую область для противодействия российским штурмовикам.