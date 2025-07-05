Президент Румынии Дан начал игнорировать звонки граждан вопреки обещаниям

Президент Румынии Никушор Дан, призывавший граждан обращаться к нему для обсуждения проблем, начал игнорировать их звонки. Об этом сообщает портал Gandul.

Дан накануне выборов опубликовал номер телефона для связи с населением, однако сейчас желающие поговорить с президентом слышат автоответчик, который информирует о переполненной голосовой почте.

По мнению журналистов, это связано с планами правительствами по повышению ставки НДС до 21 процента, несмотря на то, что во время предвыборной кампании Дан обещал, что этого не произойдет.

Ранее стало известно, что жители Румынии после победы Дана на выборах начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах.