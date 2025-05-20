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08:18, 20 мая 2025Мир

Жители Румынии разрезали свои паспорта и попросили политубежище в России

Жители Румынии разрезали паспорта и попросили убежище в России после выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Граждане Румынии начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах, протестуя против результатов выборов президента. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Мы и вся семья решили подать заявку на гражданство там, где мы есть, и мы откажемся от румынского. Душа болит за Румынию», — приводит издание слова жителей Румынии.

Мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Выборы состоялись еще в прошлом году, однако после победы правопопулистского кандидата Кэлина Джеорджеску Конституционный суд отменил итоги голосования.

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