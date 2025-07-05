Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 5 июля 2025Мир

В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

Джонсон: Россия продемонстрировала слабость военных возможностей Евросоюза и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине продемонстрировала серьезную слабость военного потенциала Европейского союза и США. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.

«Война на Украине раскрыла, что и в ЕС, и в США индустриальные базы настолько слабы, что просто неспособны поддерживать производство [оружия] на достаточном для современных конфликтов уровне», — признал эксперт.

Как утверждает Джонсон, американский лидер Дональд Трамп это осознает. Какой бы ни была настоящая причина приостановки военных поставок Киеву, президент США понимает, что способность Вашингтона повлиять на исход конфликта близка к нолю, указал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее политолог Сергей Марков назвал истинную причину недовольства Трампа разговором с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, поводом стала тема Ирана, а не Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

    Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

    В Германии раскрыли план Трампа по Украине и Европе

    Бывшие заключенные украинского батальона без вести пропали в Харьковской области

    Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан

    Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

    В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

    ВСУ атаковали Чувашию

    Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ снова зайти в Курскую область

    Смолов стал третьим оскандалившимся футболистом в одном и том же ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости