В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

Джонсон: Россия продемонстрировала слабость военных возможностей Евросоюза и США

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине продемонстрировала серьезную слабость военного потенциала Европейского союза и США. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.

«Война на Украине раскрыла, что и в ЕС, и в США индустриальные базы настолько слабы, что просто неспособны поддерживать производство [оружия] на достаточном для современных конфликтов уровне», — признал эксперт.

Как утверждает Джонсон, американский лидер Дональд Трамп это осознает. Какой бы ни была настоящая причина приостановки военных поставок Киеву, президент США понимает, что способность Вашингтона повлиять на исход конфликта близка к нолю, указал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее политолог Сергей Марков назвал истинную причину недовольства Трампа разговором с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, поводом стала тема Ирана, а не Украины.