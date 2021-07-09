Назвавшая секс причиной провала допинг-теста канадка поедет на Олимпиаду

11-кратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, назвавшая секс причиной провала допинг-теста, поедет на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщается на сайте Канадской федерации гребли.

Спортсменка попала в окончательный список национальной команды, несмотря на найденные в крови запрещенные вещества и поражение в отборе на Игры. В марте этого года Венсан-Лапуант уступила соотечественнице Кэти Винсент в национальном первенстве и не должна была ехать на Олимпиаду, так как Канада имеет только одну квоту в соревнованиях по гребле на каноэ, однако федерация решила отправить в Японию ее.

В январе 2020 года в крови Венсан-Лапуант был обнаружен запрещенный препарат — лигандрол. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. Она подчеркивала, что умышленно не принимала никаких запрещенных препаратов. Мужчина сообщил, что действительно принимал лигандрол для лечения. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.

Канадка — шестикратная чемпионка мира на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 метров в двойке и еще один раз — на дистанции пять тысяч метров в одиночке.