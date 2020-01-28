Канадская чемпионка мира назвала секс причиной провала допинг-теста

11-кратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Ее слова приводит CBC.

В крови Венсан-Лапуант был обнаружен запрещенный препарат — лигандрол. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. Она подчеркивала, что умышленно не принимала никаких запрещенных препаратов.

Волосы мужчины, с которым у канадки был половой контакт, были отправлены на экспертизу, которая выявила в его организме лигандрол. Мужчина сообщил, что действительно принимал этот препарат для лечения. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.

Спортсменка провалила допинг-тест перед началом спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках в августе 2019 года. Из-за этого Венсан-Лапуант была отстранена от всех соревнований на время расследования.

27-летняя канадка — шестикратная чемпионка мира на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 метров в двойке и еще один раз — на дистанции пять тысяч метров в одиночке.

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