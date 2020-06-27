Наездница оправдала допинг съеденным лошадью сеном с мужской мочой

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинг-пробе, взятой у ее лошади. Об этом сообщает Horse and Hound.

Запрещенный препарат трамадол был обнаружен у лошади Штайнер в 2017 году после победы на Гран-при Тетуана в Марокко. Спортсменка оправдала положительную допинг-пробу животного тем, что лошадь съела сено, на которое помочился представитель команды наездницы. Отмечается, что мужчина признался в применении трамадола в качестве обезболивающего.

Штайнер специализируется на конкуре. 36-летняя спортсменка побеждала на 82 соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта.

В конце января этого года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.

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