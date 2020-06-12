Американскую боксершу простили за попадание в организм допинга во время секса

Американская боксерша Вирджиния Фукс оправдана по делу о применении допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В ходе расследования выяснилось, что запрещенные препараты попали в ее организм после полового акта, так как ее партнер принимал обнаруженные лекарства в терапевтических целях. В связи с этим из-за отсутствия умысла в действиях Фукс ее было решено простить. В USADA отметили, что будут советовать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) принимать сторону спортсменов в подобных случаях.

Фукс сдала положительный тест 13 февраля. В активе 32-летней спортсменки бронзовая медаль чемпионата мира по боксу 2018 года.

В конце января этого года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!