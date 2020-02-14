Гимнаст из Новой Зеландии связал провал допинг-теста с учебой в университете

Новозеландский гимнаст Батухан Языджи связал проваленный допинг-тест с учебой в университете. Его слова приводит Stuff.

Языджи признался, что принял запрещенный препарат риталин, чтобы быстрее закончить университетское сочинение. Гимнаст заявил, что получил таблетку от друга и не осознавал последствий содеянного.

Глава антидопинговой организации Drug Free Sport New Zealand Ник Патерсон принял оправдания спортсмена, но отметил, что Языджи все равно должен быть отстранен за нарушение правил. «Всегда неприятно, когда дисквалификация случается из-за того, чего можно было избежать простыми проверками», — добавил он. В итоге Языджи был дисквалифицирован на два года.

На чемпионате Новой Зеландии Языджи занял второе место в многоборье.

В конце января канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.

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