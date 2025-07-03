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13:53, 3 июля 2025Россия

Хинштейн опубликовал фото с погибшим под Курском заместителем главкома ВМФ

Хинштейн опубликовал фото с погибшим в Курской области заместителем главкома ВМФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн опубликовал фото с погибшим заместителем главкома Военно-морского флота России Михаилом Гудковым. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале чиновника.

Фотография была сделана в начале 2025 года в поселке Коренево. На тот момент Гудков был еще в должности командира 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая выполняла задачи по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Никто не мог представить, что поклонный крест за нашими спинами наполнится теперь таким печальным смыслом», — подписал кадр Хинштейн.

Ранее Минобороны подтвердило гибель генерал-майора Гудкова. В ведомстве указали, что Герой России погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. По неофициальным данным, он находился на переднем крае, когда ВСУ выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет.

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