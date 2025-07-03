В Госдуме высказались о безопасности россиян в Азербайджане

Депутат Журова: Законопослушным гражданам России нечего бояться в Азербайджане

Законопослушным гражданам России, которые находятся в Азербайджане, не надо бояться провокаций, но если все-таки что-то произойдет, необходимо сразу обращаться в Министерство иностранных дел России (МИД), считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Если ты все законно делаешь, то какие вопросы? Не знаю, почему должны быть по отношению к ним какие-то провокации, если они добропорядочные нормальные люди», — сказала Журова.

При этом она посоветовала быть аккуратнее и, если что-то случилось, обращаться в МИД России.

«Наши журналисты — вот это странно. Что им сейчас будут предъявлять? Ну не будут же обычным гражданам сейчас предъявлять, что они шпионажем занимаются повально. Я думаю, что очень серьезные разборки будут уже на уровне государства», — уточнила депутат.

Ранее в МИД России призвали граждан страны, которые находятся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность. Там добавили, что в текущих условиях россиянам нужно учитывать обстановку в стране на этапе планирования поездки туда. В случае возникновения проблем граждан попросили незамедлительно связываться с посольством России в Баку.

В связи с накалом в отношениях России и Азербайджана российские путешественники начали сталкиваться с проверками в бывшей стране СССР. Туристы массово обращаются в посольство РФ с обращениями о насильственных действиях со стороны местных властей.