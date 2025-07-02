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23:23, 2 июля 2025Бывший СССР

В МИД России обратились к находящимся в Азербайджане россиянам

МИД РФ призвал находящихся в Азербайджане россиян к повышенной осторожности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России призвали граждан страны, которые находятся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность. С таким обращением выступил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале.

«Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность», — указано в сообщении.

В департаменте добавили, что в текущих условиях россиянам нужно учитывать обстановку в стране на этапе планирования поездки туда. В случае возникновения проблем граждан попросили незамедлительно связываться с посольством России в Баку.

В связи с накалом в отношениях России и Азербайджана российские путешественники начали сталкиваться с проверками в бывшей стране СССР. Туристы массово обращаются в посольство РФ с обращениями о насильственных действиях со стороны местных властей.

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