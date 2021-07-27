Сборная Израиля сломала антисекс-кровать в Олимпийской деревне

Израильский спортсмен Бен Вангер захотел сломать антисекс-кровать в Олимпийской деревне. Бейсболист долгое время прыгал на этом предмете мебели, после чего к нему присоединились другие спортсмены национальной сборной, пишет New York Post.

Вангер опубликовал ролик на платформе TikTok, в котором заявил, что спортсмены получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне. «Поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», — пошутил бейсболист в начале видео.

Спортсмен долгое время прыгал на кровати один, после чего к нему по очереди присоединялись и другие представители сборной Израиля. В итоге конструкция рухнула под весом девяти олимпийцев.

Материалы, посвященные кроватям в Олимпийской деревне, стал распространенным в TikTok. Хэштег «картонная кровать» (cardboard bed) уже набрал более пяти миллионов просмотров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Позже МОК открестился от антисекс-кроватей на Олимпиаде в Токио и заявил, что мебель разработали задолго до пандемии коронавируса.