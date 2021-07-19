Приехавший на Игры в Токио олимпиец протестировал антисекс-кровать

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан, приехавший на Олимпийские игры в Токио, протестировал антисекс-кровать. Видео опубликовано в Twitter спортсмена.

Маккленахан назвал ложью информацию о том, что кровать ломается от резких движений, добавив, что мебель действительно сделана из картона. Затем гимнаст попрыгал на ней.

17 июля Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. В МОК считают, что подобная мебель позволит «избежать ненужных форм физического контакта».

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.