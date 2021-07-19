Описаны «средневековые» условия жизни в Олимпийской деревне в Токио

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной Ильгар Мамедов описал условия жизни в Олимпийской деревне в Токио. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко», — заявил тренер, отметив, что на восьми предыдущих Играх, где он присутствовал, таких условий не было. Мамедов рассказал, что комнаты и санузел слишком маленького размера, стены в комнаты сделаны из гипсокартона, розетки установлены в неподходящих для них местах, а к интернету невозможно подключиться.

17 июля Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио. В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. В МОК считают, что подобная мебель позволит «избежать ненужных форм физического контакта».

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.