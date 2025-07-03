Возможность возобновления военной помощи США Украине оценили

Анпилогов: Арсеналы Пентагона истощены

Военный эксперт Алексей Анпилогов оценил возможность возобновления военной помощи США Украине. Его цитирует «Взгляд».

По словам эксперта, арсеналы Пентагона истощены, их восполнение может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Два конфликта — на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке — подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», — отметил военный эксперт, подчеркнув, что производственных мощностей западного блока недостаточно, чтобы выдержать интенсивность нынешнего конфликта.

При этом риторику США о приостановке передачи части вооружений следует рассматривать как политическую фигуру речи, считает Анпилогов. «Нет ничего более постоянного, чем временное. В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?» — сыронизировал он.

Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. В связи с этим Украина пытается придумать обходные схемы. В частности, что европейские страны будут закупать оружие у США, а потом передавать его Киеву. Однако эта схема обречена на провал, считает эксперт, так как у Европы недостаточно мощностей.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.

