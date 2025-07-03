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13:52, 3 июля 2025Наука и техника

Выявлена неожиданная польза театра при болезни мозга

Arts & Health: Театр улучшает эмоциональное состояние при болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

Участие в театральных постановках помогает улучшить эмоциональное состояние людей с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли испанские ученые из Университета открытого образования Каталонии и госпиталя Сант-Пау в Барселоне. Их исследование опубликовано в журнале Arts & Health.

В эксперименте приняли участие 34 человека с диагнозом «болезнь Паркинсона» в возрасте от 50 до 75 лет. Половина из них в течение трех месяцев посещала театральные представления, участвовала в мастер-классах и экскурсиях по театру Lliure в Барселоне. Вторая группа выполняла когнитивные упражнения дома. После завершения программы исследователи обнаружили: только у «театральной» группы существенно улучшилось эмоциональное самочувствие: снизились тревожность, депрессия и общее ощущение изоляции.

Как отмечают авторы, ключ к успеху — в живом выражении эмоций, совместной работе и чувстве принадлежности к группе. Даже однократное участие в театральной мастерской снижало эмоциональное напряжение. Участники также сообщили о росте уверенности в повседневной жизни.

Исследование подтверждает рекомендации ВОЗ, которая с 2019 года призывает использовать искусство как «социальное лекарство». В условиях, когда медикаменты не всегда справляются с такими симптомами, как апатия и эмоциональная отстраненность, театр становится мощным инструментом немедикаментозной поддержки.

Ранее ученые предположили: болезнь Паркинсона может начинаться не в мозге, а в почках. Исследование показало, что патологические белки α-синуклеина сначала накапливаются в почках, а затем через кровь попадают в мозг, вызывая нарушения.

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