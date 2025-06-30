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16:32, 30 июня 2025Наука и техника

Развеян популярный миф о болезни Паркинсона

Nature Neuroscience: Болезнь Паркинсона может запускаться в почках
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Уханьского университета, Китай, выяснили: болезнь Паркинсона может запускаться не в мозге, как считалось ранее, а в почках. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Neuroscience.

Исследователи изучили поведение белка альфа-синуклеина (α-Syn), связанного с заболеванием. Его скопления нарушают работу мозга. Выяснилось, что такие скопления могут сначала образовываться в почках, а затем распространяться по организму, в том числе через кровь, и достигать мозга.

В почках 10 из 11 пациентов с болезнью Паркинсона и у 17 из 20 человек с почечной недостаточностью нашли патологические белки. У мышей с нарушенной работой почек эти белки также скапливались и со временем оказывались в мозге. А при разрыве связи между почками и мозгом распространения не происходило.

Авторы считают, что удаление альфа-синуклеина из крови может помочь замедлить развитие болезни. Это открывает новые направления для диагностики и терапии не только болезни Паркинсона, но и других заболеваний, связанных с отложением белка.

Ранее стало известно, что причина стойкости ВИЧ может крыться в неожиданном молекулярном механизме. Оказалось, что вирус способен синтезировать особые кольцевые РНК (кРНК), которые мешают иммунной системе бороться с инфекцией.

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