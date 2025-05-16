Раскрыт секрет стойкости ВИЧ

npj Viruses: ВИЧ генерирует кРНК, что позволяет вирусу скрываться в организме

Американские ученые нашли неожиданный механизм, который помогает вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) не только избегать атаки со стороны иммунитета, но и использовать его ресурсы себе во благо. Исследование, опубликованное в npj Viruses, меняет представления о ВИЧ и объясняет, почему реакция на вирус может сильно различаться у разных пациентов.

Ключевую роль играют особые кольцевые РНК (кРНК) — устойчивые молекулы, формирующие петлевую структуру. Выяснилось, что ВИЧ способен генерировать такие молекулы, используя механизмы самих зараженных клеток. Эти кРНК связывают важные микроРНК, участвующие в противовирусной защите, тем самым ослабляя иммунный ответ и позволяя вирусу закрепиться в организме.

Авторы подчеркивают: способность ВИЧ синтезировать кРНК — уникальное явление среди РНК-вирусов. Оно делает возможным длительное «скрытое» присутствие вируса в организме — одна из причин, почему ВИЧ до сих пор не удается полностью победить.

По мнению исследователей, различия в уровне кРНК между людьми могут объяснить индивидуальные особенности течения инфекции. В перспективе это поможет разработать новые способы воздействия на вирус, которые не затрагивают иммунную систему напрямую.

В апреле 2025 года ученые разработали чувствительный экспресс-тест, способный обнаруживать ВИЧ всего за несколько минут, включая самые ранние стадии инфекции. В отличие от обычных лабораторных методов, он не требует специального оборудования.