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18:37, 7 апреля 2025Наука и техника

Изобретен самый быстрый способ обнаружения ВИЧ

Northwestern Now: Новый высокочувствительный тест способен выявить ВИЧ за минуты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Ученые из Северо-Западного университета США представили новый высокочувствительный тест, который позволяет выявить ВИЧ-инфекцию за считанные минуты — даже на самых ранних стадиях. В отличие от стандартных лабораторных анализов, для этого теста не требуется сложное оборудование. Об изобретении сообщается на сайте университета.

Тест основан на наномеханической платформе, ранее применявшейся для оценки качества воды и обнаружения вируса Covid-19. Новая версия использует миниатюрные кремниевые кантилеверы — тонкие чувствительные пластины, реагирующие на молекулы вируса. Система питается от солнечной батареи, что делает ее полностью автономной и пригодной для использования в удаленных районах.

Главное отличие теста — способность обнаруживать не только антитела, но и антиген p24. Это ключевой белок ВИЧ, который появляется в крови уже через несколько дней после заражения, задолго до появления антител. Его также определяют лабораторные ПЦР-тесты, но они требуют дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.

Эксперименты показали, что новый тест способен выявить ВИЧ даже при очень низкой концентрации вируса в образце. Более того, технология определяет подтипы ВИЧ, что важно для выбора оптимальной терапии.

Разработка уже вызвала интерес у специалистов в сфере здравоохранения. Авторы надеются, что ее можно будет использовать для диагностики других опасных инфекций, таких как: гепатиты B и C и корь.

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