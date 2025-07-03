Предотвращен воздушный удар ВСУ по региону России

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 12:05 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника под Белгородом в период с 8:00 до 10:45. Еще два дрона средства ПВО перехватили в Самарской области.

До этого жители белгородского села Таврово сообщили о взрыве беспилотника на парковке у магазина «Пятерочка». Также слышались автоматные очереди. Сведений о пострадавших не поступало.