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11:37, 3 июля 2025Россия

В российском приграничном регионе сообщили о взрыве дрона на парковке у «Пятерочки»

Жители белгородского Таврово сообщили о взрыве дрона на парковке у «Пятерочки»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Reuters

Жители села Таврово Белгородской области сообщили о взрыве дрона на парковке у магазина «Пятерочка». Подробности об инциденте в приграничном российском регионе приводятся в Telegram-канале «Типичный Белгород».

Как утверждает издание, к месту прибыли сотрудники оперативных служб и медики. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Жители Таврово поделились, что до случившегося слышали автоматные очереди. Они предположили, что торговую точку могли атаковать беспилотниками, пишет Telegram-канал «Блетгород».

Власти Белгородской области не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, двигавшийся по участку трассы Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района. Тогда травмы получил водитель.

ЖЗЛ
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