Российские военные отразили атаку ВСУ на два региона

МО России: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Самарскую и Белгородскую области

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два региона России — Самарскую и Белгородскую области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, над первым регионом российские военные сбили два беспилотника, над вторым — один. Отмечается, что попытки атак были совершены ВСУ с 8:00 до 10:45 по московскому времени.

О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что в российском регионе на предприятии начался пожар после падения беспилотника ВСУ.