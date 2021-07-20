В Европе вступились за плавательные шапочки для чернокожих

Группа членов Европейского парламента, занимающаяся борьбой с расизмом, вступилась за плавательные шапочки для чернокожих и призвала мировое спортивное сообщество снять с них запрет. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, группа политиков из ЕС направила письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором пожаловались на решение Международной федерации плавания (FINA), запретившей использование нескольких видов плавательных шапочек бренда Soul Cap на международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх. По мнению евродепутатов, подобный запрет свидетельствует о «стигматизации чернокожих» и приводит к «неравенству, особенно в отношении чернокожих женщин».

Авторы обращения подчеркнули, что Олимпиада должна быть основана на честной игре и равных возможностях, и призвали также разработать новую политику, которая позволит предотвратить возникновение подобных инцидентов в будущем.

В FINA еще 2 июля завили, что пересмотрят выпущенный запрет, однако никакого решения по этому поводу до сих пор принято не было. При этом в организации не стали комментировать ситуацию в беседе с CNN. В МОК, IAAF и пресс-службе Игр в Токио от комментариев также отказались.

Британский бренд Soul Cap выпускает аксессуары для занятий плаванием, в том числе плавательные шапочки. В ассортименте, в частности, имеются шапочки увеличенного размера и измененной формы, предназначенные для спортсменов с более «густыми, вьющимися и объемными волосами». Как пояснили в компании, подобная форма не была одобрена FINA, поскольку она «отличается от естественной формы головы».