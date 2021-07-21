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ВОЗ предупредила о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса

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Фото: Luis Cortes / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможном появлении более опасного штамма коронавируса, чем дельта-вариант. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил, выступа в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. Следовательно, чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин.

В ходе выступления Гебрейесус также выразил надежду, что Олимпийские игры в Токио на фоне пандемии коронавируса пройдут безопасно. Он отметил, что Олимпийские игры ранее проводились на фоне войн и политических кризисов, но никогда в истории не проходили на фоне пандемии. Гебрейесус добавил, что в такие времена «мир больше, чем когда-либо, нуждается в празднике надежды».

Олимпийские игры Токио-2020 проходят в Японии с 23 июля по 8 августа. Однако, по традиции, первые состязания начались еще до официальной церемонии открытия Игр. При этом, 20 июля исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто не исключил отмены Игр в Японии в последний момент из-за коронавируса.

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