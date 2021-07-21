Вирусолог оценил заявление главы ВОЗ о появлении более опасного штамма COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру» оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможном появлении более опасного штамма COVID-19.

Глава ВОЗ заявил, что чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем дельта-вариант. По его словам, чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин.

«Это может быть, а может и не случиться. И скорее всего этого не случится. Это вопрос вероятностей. Все зависит от количества вируса в популяции — сколько людей заражено. Чем больше — тем выше такая вероятность», — считает Аграновский.

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По словам Аграновского, мутации возникают и отбираются вирусом случайно — из огромного количества отсеиваются бесполезные или вредные для него.

«Отбираются такие мутации, как в штамме "дельта", чтобы лучше лепиться на слизистые оболочки и стать более заразным. Но могут возникать самые разные варианты, и все это зависит исключительно от количества вируса в популяции», — пояснил он.

Аграновский также заявил, что пока все вакцины эффективны против известных на сегодня штаммов, однако ситуация зависит не только от состояния технологий, но и от успешности вакцинации. По его словам, в России вакцинация идет не очень активно в связи с тем, что население прививается неохотно.

«То есть проблема в головах, а не в биомедицинских заводах», — заключил он.