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Онищенко заявил о проваленной информационной кампании по вакцинации

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о проваленной информационной кампании по вакцинации. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«То, что сегодня мы проиграли информационную кампанию, это очевидно. И для меня совершенно четким критерием этого является следующее: с августа по ноябрь 2020 года мы привили 70 миллионов человек от гриппа. Это говорит о том, что наши люди, наши граждане в принципе адекватно относятся к вакцинации», — поделился Онищенко.

Он отметил, что даже если кто-то и занимался фальсификацией этих данных, все равно эти цифры в разы превышают данные о вакцинации от COVID-19.

«Мы с вами по последним цифрам с прошлого года от коронавируса привили 32 миллиона. И это только одной дозой, а нам ведь две надо сделать. А тех, кто обе прививки получил, их 20 миллионов. Здесь мы должны сделать очень серьезные выводы. Мы — это те, кто работает с населением», — заключил политик.

Ранее, 18 июля, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов.

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