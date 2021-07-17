Иммунолог оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь

Каждые полгода всю жизнь ревакцинировать россиян от коронавируса не нужно. Так оценил повторные прививки иммунолог Николай Крючков в беседе с «Московским комсомольцем».

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет. Это так не работает. Если сделать все правильно, то к лету следующего года все преимущественно закончится», — пояснил он.

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Крючков добавил, что для контроля над коронавирусной инфекцией нужно следить за внешними границами, чтобы не привозить COVID-19 из стран, где фиксируются высокие показатели заболеваемости и отсутствует вакцинация.

Иммунолог отметил, что если сохранить темпы вакцинации и ревакцинации в России, к марту 2022 года будет точно понятно, появляются ли вспышки после массовой прививочной кампании. «Но, к несчастью, при низких темпах вакцинации вирус успевает адаптироваться к вакцинам. И это тоже проблема», — добавил Крючков.

Ранее врач Болибок уточнил «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19. По его словам, абсолютным противопоказанием к прививке является тяжелая реакция на введение первого компонента вакцины. Среди них может быть анафилактический шок и отек Квинке.