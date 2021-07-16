Собянин заявил о 70 процентах вакцинированных работников в Москве

Собянин заявил о достижении отметки в 70 процентов вакцинированных работников в Москве

Работодатели в Москве выполнили задачу по обязательной вакцинации части сотрудников. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, на ряде предприятий здравоохранения и образования доля привившихся от коронавируса работников достигла 70 процентов. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще два миллиона. <...> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу», — сказал градоначальник.

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Собянин добавил, что москвичи стали очень ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты. «Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют», — отметил он.

Москва и Московская область16 июня обязали вакцинироваться от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг. Первый компонент вакцины сотрудники должны получить не позднее 15 июля, второй — до 15 августа. Отчет о количестве привитых граждан работодатели предоставляют через личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте мэра Москва.

В Москве и Подмосковье с 19 июля отменяется система QR-кодов в кафе и ресторанах на фоне увеличения темпов вакцинации. Несмотря на сложную ситуацию с заболевшими, основные показатели в столице улучшаются четвертую неделю подряд, заявил ранее Собянин.

