Россиянам объяснили правила вакцинации перед отпуском

Врач Бунова объяснила, когда нужно вакцинироваться против COVID-19 перед отпуском

Руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова объяснила россиянам правила вакцинации против коронавируса перед отпуском. По ее словам, ехать отдыхать можно тогда, когда антитела после прививки полностью сформировались, передает агентство «Прайм».

Врач напомнила, что иммунная система дает полноценный ответ через 21 день после второй прививки, поэтому тем, кто собирается в отпуск осенью, нужно привиться уже сейчас. Если же сроки поездки уже подходят, следует ввести вакцину как можно скорее, чтобы защита сформировалась хотя бы в некоторой мере, а также необходимо носить маску.

«Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител», — подчеркнула Бунова.

Она объяснила, что на данный момент не существует понятия, достаточно или недостаточно антител в организме, поэтому сдавать тест на них не имеет смысла. Реакция иммунной системы проявляется индивидуально. Эксперт заключила, что после прививки вероятность заразиться или тяжело перенести коронавирус снижается.

Врач невролог-сомнолог Елена Царева назвала россиянам фактор, повышающий в несколько раз риск заболеть COVID-19. По словам специалиста, установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии.

