Россиянам назвали повышающий в несколько раз риск заболеть COVID-19 фактор

Врач невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik назвала россиянам фактор, повышающий в несколько раз риск заболеть COVID-19.

По словам специалиста, установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии. Так, от жары может нарушиться сон, что чревато сбоем многих функций организма.

«Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая минимальная за все время суток», — сказала врач. Она пояснила, что, если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный

Также россияне рискуют столкнуться с пробуждением и нарушением терморегуляции. В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления.

Нарушение сна может привести к снижению иммунитете, в том числе в отношении коронавирусной инфекции, предупредила врач. Так, из-за одной бессонной ночи количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет, значительно снижается. «Одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний», — сказала Царева.

Ранее сообщалось, что экстремально жаркая погода и новый штамм коронавируса стали причинами повышения смертности в Москве за июнь. В Депздраве подчеркнули, что рост смертности в июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 3145 случаев. Всего за месяц в столице скончались 16 271 человек.