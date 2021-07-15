Раскрыт положительный побочный эффект от вакцинации против COVID-19

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко раскрыл положительный побочный эффект от вакцинации против COVID-19. По его мнению, повышение температуры тела после прививки можно считать таким признаком, рассказал он для ФАН.

По мнению Онищенко, если после вакцинации от коронавируса поднимается температура тела, то организм человека «адекватно реагирует на выработку антител». Бывший главный санитарный врач России напомнил, что этот симптом является признаком выработки иммунитета. При этом он может формироваться и без повышенной температуры тела. «Не нужно здесь нагнетать негатив», — призвал россиян депутат.

Врач также оценил исследования вакцины против коронавируса на есовер

о словам политика, в процедуре тестирования вакцины на несовершеннолетних нет ничего зазорного или удивительного, ведь это далеко не первый препарат для детей, который проходит такую проверку.

«Мы не первый раз внедряем в медицинскую практику вакцину. При регистрации вакцин существует довольно жесткий регламент. Особенно он жесткий для проведения клинических испытаний на детях. Давайте здесь доверимся многолетнему опыту, исчисляемому десятками лет, который у нас есть», — успокаивает граждан Онищенко.