Онищенко прокомментировал предложение ввести новый локдаун

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение глава партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни. В беседе с «Лентой.ру» политик сообщил, что решить вводить или не вводить локдаун могут только эпидемиологи.

Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой о нерабочих днях из-за роста случаев COVID-19. Политик предложил ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю и принять ряд мер поддержки экономики и граждан.

По его мнению, вакцинация в стране идет «существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран». Рыбаков выразил уверенность в том, что частичные ограничения не дают столь быстрого эффекта, как тотальный локдаун.

Также политик предложил компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а сотрудникам, «вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы».

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Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также самозанятых председатель предложил принять программы помощи, которые, помимо расходов по заработной плате, должны покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы.

Онищенко резко раскритиковал Рыбакова за предложение ввести локдаун

Бывший главный санитарный врач России заявил, что Рыбаков не является врачом-эпидемиологом. «Поэтому локдауны — это не по его части. Пусть он там политикой займется», — отметил Онищенко.

«Мы уже делали локдаун на два месяца, как вы помните. Локдаун у нас — это просто форма речи. Его мало кто соблюдает, а кто соблюдает, пенсионеры, например, в прошлый раз пострадали и очень серьезно. Смертность увеличилась, потому что вовремя не оказывалась медицинская помощь, потому что все было закрыто. Людям, которым была нужна операция, ее не проводили. Курс лечения откладывался. Мы получили рост смертности во всех группах», — сообщил депутат Госдумы.

Политик заключил, что главное, что граждане могут сейчас сделать для борьбы с коронавирусом, это вакцинироваться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила необходимость введения нового локдауна и ужесточения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, необходимости в этих мерах сейчас нет.