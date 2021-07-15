Российский бизнес приготовился к новому локдауну

Половина бизнесменов в России заявила о готовности выдержать новый локдаун некоторое время

Более половины, 51,5 процента, предпринимателей в России ожидают нового локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19. Такой вывод следует из опроса бизнесменов, который провел сервис онлайн-исследований Oprosso, сообщает РБК.

Вместе с тем 62,3 процента участников исследования утверждают, что подготовились к такому развитию событий и в состоянии выдержать непродолжительные ограничения. Так, 28 процентов респондентов сообщили, что могут продержаться несколько месяцев, а 9 процентов — до полугода. При этом 23,5 процента опрошенных вообще не видят проблем в дистанционной работе.

О готовности потерпеть несколько недель сообщил 21 процент опрошенных бизнесменов, но 18 процентов считают, что на какой бы срок ни ввели локдаун, избежать значительных потерь у них не выйдет.

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Почти половина, 48 процентов, респондентов утверждают, что после локдауна прошлого года они оставили часть сотрудников на удаленке, а 81 процент уверен, что IT-системы их бизнеса теперь полностью подготовлены к дистанционной работе.

Главными рисками опрошенные называют ситуацию с производством и розничными продажами, а также настроения части сотрудников. В отдельных сферах возможно падение спроса, потеря лояльных клиентов и сокращение персонала.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи бизнесменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в городе новый локдаун. Но если столичные предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60 процентов своих сотрудников, то, возможно, на такие меры придется пойти. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе отмечала, что необходимости в этих мерах на сегодняшний день нет.