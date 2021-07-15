В Госдуме оценили предложение ввести нерабочие дни из-за роста случаев COVID-19

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил предложение главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни из-за роста случаев COVID-19. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

Ранее 15 июля Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о нерабочих днях из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Он предложил ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю. Кроме этого, политик порекомендовал принять ряд мер поддержки экономики и граждан.

По его мнению, вакцинация в стране идет существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран. Он выразил уверенность в том, что частичные ограничения не дают столь быстрого эффекта, как тотальный локдаун. Также Рыбаков предложил компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы.

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Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также самозанятых, председатель «Яблока» предложил принять программы помощи, которые, помимо расходов по заработной плате, должны покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы.

Госдума: Если локдаун и случится, то он будет «умным»

Говорин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что не стоит доводить ситуацию до абсурда. «Посадить всех по домам — это не мера», — подчеркнул он.

«Такой опыт мы имели в начале пандемии. Это имеет не только позитивные, но и отрицательные последствия. В частности, многие потеряли работу. А сейчас эпидемиологи имеют уже достаточный опыт, чтобы быть экспертами и знать, какие меры реально могут помочь», — высказался депутат.

Говорин обозначил нынешнюю стратегическую задачу, как «сделать все возможное, чтобы число заболевших стало меньше, а социальные ограничения — нормальными». Политик высказался по поводу ее выполнения. «Все идет как надо», — поделился зампредседателя профильного комитета Госдумы.

«Сейчас регионы берут на себя ответственность. Губернаторы на местах решают этот вопрос. Если случится критическая ситуация, то локдаун будет умным, так сказать. Темпы вакцинации сейчас достаточно органичные, и в определенных регионах даже вакцины не хватает», — сообщил Говорин.

9 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила необходимость введения нового локдауна и ужесточения ограничений в связи с распространением коронавируса. По ее словам, необходимости в этих мерах на сегодняшний день нет.