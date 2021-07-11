Названы главные угрозы для рубля

В ближайшую неделю на рубль будет воздействовать сразу несколько негативных факторов, большая часть из них является внешними. Угрозы в комментарии «Российской газете» назвал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, основная проблема в том, что остановился оптимизм по поводу роста мировой экономики в последние месяцы. Уже снизились индексы деловой активности в США и остальном мире, а причиной этого стали более агрессивные штаммы коронавируса. На их фоне страны могут вернуть ограничения и локдауны, что скажется на экономике.

Такая настороженность прямо сказывается на рисковых активах — акциях, сырье, валюте развивающихся рынков, а значит, и на рубле. В течение недели будут опубликованы индикаторы, которые либо снимут напряженность, либо напротив, усугубят ее.

Повлиять могут данные по импорту и экспорту Китая, запасам нефти в США, отчет ОПЕК, а также данные по ВВП, инвестициям и производству в США и Китае.

Давление на рубль оказывает и повышение масштабов скупки валюты Минфином в соответствии с бюджетным правилом. С 7 июля по 5 августа ведомство станет направлять на покупки по 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Поддержать рубль может повышение 23 июля Центробанком ключевой ставки.

Вместе с рублем ослабление ожидает валюты стран, зависящих от экспорта сырья, или развивающихся экономик. Среди таких — канадский, австралийский, новозеландский доллары, норвежская крона, турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо. В свою очередь защитные валюты — доллар, иена, швейцарский франк — укрепятся.

Накануне глава УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев заявил, что «честным» курсом рубля без учета валютных операций Минфина было бы 65-70 рублей за доллар.

