Аналитик назвал «честный» курс рубля

Генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев назвал «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина. По словам аналитика, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Его слова приводит РИА Новости.

Лосев считает, что с начала года валютные операции ослабили рубль на 5-10 процентов. «Вклад в инфляцию — дополнительные 1-2 процента, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей», — прокомментировал он.

В России действует бюджетное правило: если нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты. В случае, если нефть оказывается дешевле, — продает, средства идут в ФНБ.

Ранее стало известно, что министерство планирует с 7 июля по 5 августа направлять на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила по 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Такие траты станут рекордными в 2021 году и поставят под угрозу курс рубля, поскольку рост спроса может привести к удорожанию иностранной валюты. Совокупный объем средств достигнет 296 миллиардов рублей по сравнению с 220,9 миллиарда месяцем ранее.