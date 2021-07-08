Курс доллара взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые за два месяца взлетел выше 75 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:05 доллар торгуется на уровне 75,1 рубля, евро — 88,6 рубля. Такая динамика наблюдается на фоне снижения нефтяных котировок в последние дни. Кроме того, влияние могло оказать увеличение Минфином объемов закупок валюты. Начиная с 7 июля ведомство ежедневно приобретает ее не на 10,5 миллиарда рублей, а на 13,5 миллиарда.

Основные российские индексы также падают. Индекс Мосбиржи с утра потерял половину процента, а индекс РТС — более процента.

На прошлой неделе участники ОПЕК+ не смогли договориться по поводу новых параметров нефтяной сделки. Дискуссия должна была возобновиться в понедельник, но ее отложили на неопределенный срок.

Такая ситуация, не исключают аналитики, может привести к новой ценовой войне и резкому падению котировок.