Продажа и добыча российской нефти резко упали

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья резко упал на 12,1 процента (до 104,06 миллиона тонн) в первом полугодии по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

Среднесуточный экспорт оказался на уровне 4,21 миллиона баррелей. В июне в дальнее зарубежье страна поставила 18,49 миллиона тонн сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт увеличился на 7,8 процента. Среднесуточный показатель — 4,52 миллиона баррелей.

Российские нефтяные компании в первом полугодии нарастили продажу сырья в страны ближнего зарубежья на 34 процента — до 6,22 миллиона тонн. Добыча нефти и газового конденсата снизилась в первом полугодии на 3,7 процента в годовом выражении (до 254,93 миллиона тонн). В июне она выросла на 11,6 процента.

Добыча российского газа увеличилась в первом полугодии на 12,6 процента в годовом выражении (до 384,09 миллиарда кубометров).

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительных договоренностей о постепенном увеличении добычи нефти в странах ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Однако позже выяснилось, что 1 июля страны-участницы не смогли прийти к консенсусу об уровнях добычи нефти с августа.