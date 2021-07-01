Стало известно о переносе встречи ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ

Страны ОПЕК+ перенесли переговоры по сделке об ограничении добычи нефти на пятницу, 2 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерской встрече представители стран-участниц не смогли прийти к консенсусу об уровнях добычи нефти с августа. Отмечается, что ОАЭ не согласились со своей базой отсчета сокращения добычи. Переговоры, целью которых является сформировать рекомендации по параметрам соглашения после июля, продолжатся в пятницу.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительных договоренностей о постепенном увеличении добычи нефти в странах ОПЕК+ в ближайшие месяцы. По данным Bloomberg, речь может идти о наращивании добычи на два миллиона баррелей в день с августа по декабрь.

В прошлом году ОПЕК+ договаривалась о сокращении добычи на фоне коронавирусного кризиса, но впоследствии корректировала свои ограничения. На июнь они составляют 6,2 миллиона баррелей в сутки, на июль — 5,76 миллиона.