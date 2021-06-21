Нефти предсказали скорый рост до 100 долларов

Стоимость нефти сорта Brent может вырасти до 100 долларов за баррель, причем достаточно скоро — уже к 2022 году. Об этом говорится в отчете по нефтяному рынку Bank of America, аналитики которого нашли как минимум шесть причин для такого развития событий, сообщает ТАСС.

Три причины связаны со спросом, а три — с предложением. По первому пункту это отложенный спрос на топливо после локдаунов, преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта, а также дистанционный режим работы, который может перерасти в формат «работа из автомобиля». Это увеличит расстояние, которое проезжают люди.

Росту цен также может поспособствовать увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы начали все больше влиять на энергетический сектор, смещая его развитие в более «зеленую» сторону.

В базовом прогнозе Bank of America ожидает, что в 2021 году цена на сорт Brent составит 68 долларов за баррель (ранее было 60 долларов), а в 2022-м — 75 долларов. В 2023 году аналитики видят наиболее вероятной цену в 65 долларов.

Впрочем, в организации не исключают и противоположного движения котировок. В эту сторону нефтяной рынок может толкнуть ухудшение ситуации по коронавирусу и снятие санкций с Ирана, что резко увеличит предложение. Отдельным фактором остается поведение США, которые могут резко увеличить добычу и подорвать усилия ОПЕК+.

Вариант роста стоимости нефти до 100 долларов в ближайшем будущем серьезно рассматривают крупнейшие трейдеры. Они ожидают, что к таким последствиям приведет замедление инвестиций в отрасль и пиковый спрос после пандемии коронавируса.

Между тем министр энергетики России Николай Шульгинов отмечал, что не видит возможности говорить о нефти по 100 долларов в ближайшие три года.