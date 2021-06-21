Вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности продления сделки ОПЕК+ в беседе с РИА Новости.

По его словам, предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, на данный момент нет. «Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты — и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период», — сказал Новак.

Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля.

Впервые сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК, а также сторонние партнеры, включая Россию, была заключена в конце 2017 года. В дальнейшем она неоднократно продлевалась, а условия и объемы сокращения добычи пересматривались. В марте прошлого года основные участники не смогли договориться об очередном продлении, в результате чего соглашение распалось, а мировые цены на нефть резко снизились. Спустя месяц стороны смогли прийти к новым договоренностям.