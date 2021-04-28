Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти в рамках заседания министерского мониторингового комитета альянса. Принятые месяц назад условия соглашения решили не менять до конца сентября 2021 года. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки», — пояснил Новак. По его словам, это позволит выйти на запланированные в 2021 году уровни нефтедобычи «с учетом роста спроса и постепенного восстановления рынка».

Вместе с тем министр отметил, что рост числа заражений коронавирусом в ряде стран вызывает опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса. По этой причине страны ОПЕК+ приняли решение не менять спланированные ранее цифры по нефтедобыче. Новак заметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113 процентов, что можно считать самым высоким показателем за все время действия соглашения.

Министр также назвал ситуацию на рынке позитивной и выразил надежду, что цена на нефть будет держаться на уровне 62-66 долларов за баррель до конца года.

Впервые сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК, а также сторонние партнеры, включая Россию, была заключена в конце 2017 года. В дальнейшем она неоднократно продлевалась, а условия и объемы сокращения добычи пересматривались. В марте прошлого года основные участники не смогли договориться об очередном продлении, в результате чего соглашение распалось, а мировые цены на нефть резко снизились. Спустя месяц стороны смогли прийти к новым договоренностям.